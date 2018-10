Sophia : Insight SIP lance un nouveau module RF ultra-miniature

Faible coût, haute qualité et technologie Bluetooth de pointe : ce sont les qualités que met en avant Insight SIP, le spécialiste des modules ultra-miniature RF installé à Sophia Antipolis, pour son nouveau modèle, ISP1507-AL. Fort du succès de son best-seller ISP1507-AX, Insight SIP lance ainsi une nouvelle version qui vient répondre aux besoins des objets connectés, des vêtements intelligents, des capteurs industriels et des réseaux domestiques. "Le module ISP1507-AL", souligne la société sophipolitaine, "convient parfaitement aux utilisateurs souhaitant ajouter une connexion sans fil à leur application déjà existante, ainsi qu’aux applications M2M et IoT courantes pour lesquelles les fonctionnalités, les performances et la longévité de la batterie sont prioritaires."

Pour Michel Beghin, Directeur Général d’Insight SiP, ce nouveau module vise les "utilisateurs qui souhaitent intégrer dans leurs produits un module RF ultra-miniaturisé, d’une qualité exceptionnelle et à bas coût. Nous comptons également élargir notre gamme de modules ISP1507 en 2019," ajoute-t-il.