Sophia : Intelligence collective et neurosciences en workshop

Proposer aux managers un accompagnement permettant de concilier une satisfaction professionnelle et un épanouissement personnel : c'est l'objectif d'Art&Management qui a rejoint au début de l'été le Village by CA à Sophia Antipolis. C'est aussi désormais dans cette pépinière-accélérateur que Ghita Benkirane, la directrice d'A&M, organise ses workshops mensuels. Ils ont repris le 3 septembre dernier avec un accent mis sur l'apport des neurosciences au management et au changement. Le rendez-vous de rentrée du 3 septembre dernier portait ainsi sur "Travailler et interagir autrement grâce aux neurosciences". Celui d'aujourd'hui, lundi 8 octobre (de 18h15 à 19h45 au village by CA) pose les débats sur "Intelligence collective : mieux travailler ensemble".