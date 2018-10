Sophia : Inventy vient de passer le cap des 100 salariés

C'est une des success stories azuréennes qui continue sa progression. Inventy, spécialiste du management des solutions SAP, start-up fondée à Sophia par David Houssemand, a lancé voilà quelques mois, comme le signale hier Christiane Navas dans Les Echos, une plate-forme d'amélioration continue, "Performer for SAP", qui fait appel au Big Data et à l'intelligence artificielle pour améliorer les performances. Afin d'accélérer le déploiement de cette nouvelle plate-forme, Inventy a décidé de miser sur la co-innovation, un concept développé à travers l'économie de la fonctionnalité. Des partenaires sont ainsi recherchés pour proposer de nouveaux services, soit sur une zone géographique, soit dans un secteur d'activité.

"Au Canada, Inventy s'appuie ainsi sur le groupe Createch et, en Suisse, sur Neo Technologies, positionné notamment sur le secteur de l'énergie", donne ainsi en exemple Les Echos. La jeune société, qui a son départ avait bénéficié d'un investissement de BA06 en septembre 2014, a en tout cas tenu ses promesses. Elle envisageait alors la création de 70 emplois en 3 ans et d'un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2016. Pari plus que tenu : Inventy a réalisé un CA de 14 M€ en 2017 (16 M€ en vue cette année) et vient de passer le cap des 100 salariés. Chapeau !