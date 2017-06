Sophia : Job Dating pour Consultants-qualification logiciel

FITEC, en collaboration avec Pôle Emploi, et avec le soutien de la CCI Nice Côte d’Azur organise un nouveau Job Dating mardi 13 juin, de 9h30 à 17 heures, au Business Pole de Sophia Antipolis. Entreprise de formation et de conseil, née il y a plus d’une vingtaine d’années, spécialisée dans les métiers des technologies de l’information, FITEC avait déjà en mai dernier organisé deux événements de recrutement à Nice et à Sophia pour 35 CDI sur les métiers en tension de Consultant-qualification logiciel.