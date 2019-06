Sophia : la 3ème Université d’Été du Mobile Learning de Teach on Mars

Jamais deux sans trois ! Après 2017 et 2018, la start-up sophipolitaine Teach on Mars organise la troisième édition de l’Université d’Été du Mobile Learning. Elle se déroulera les mardi 2 et mercredi 3 juillet prochains dans son fief de Sophia-Antipolis, au Beachcomber French Riviera. Comme lors des deux précédentes éditions, l’équipe de Teach on Mars proposera à ses clients deux jours d’immersion autour du mobile learning. Ce sont ainsi plus de 40 responsables formation passionnés, issus de clients grands comptes leaders dans leur secteur d’activité comme Axa, Coty, Crédit Agricole, Disney, KPMG, LVMH, Orange, Vinci Energies… qui se réuniront pour deux journées d’ateliers et de débats entre pairs.

Les participants pourront partager leurs expériences et visions afin d’optimiser leurs dispositifs de formations et d’accompagner toujours mieux leurs communautés d’apprenants. Au programme : des conférences et tables rondes facilitées par des experts français et européens, des retours d’expérience clients sur des projets emblématiques, des témoignages sur les bonnes pratiques de déploiement international ainsi que des ateliers créatifs… le tout ponctué de séquences networking et d’activités immersives, dans un cadre azuréen très convivial.

"Aujourd’hui, les métiers de la formation sont soumis à de fortes mutations sous l’impulsion du digital", rappelle Vincent Desnot, Co-fondateur et CEO. "Nous sommes fiers d’avoir réussi à faire de l’Université d’Été du Mobile Learning l’évènement phare du secteur, pour stimuler les échanges de bonnes pratiques et inventer ensemble le futur de la formation digitale".