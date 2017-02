Sophia : la CASA entre dans Team Côte d'Azur

La Communauté d'agglomération Sophia Antipolis va valider la semaine prochaine son adhésion à l'association Team Côte d'Azur en tant que membre partenaire, aux côtés de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la CCI NCA. Une nouvelle étape dans la réorganisation de l'agence de développement économique azuréenne, suite à l'application de la loi NOTRe qui impliquait le retrait du Département.

Une nouvelle étape dans la réorganisation de Team Côte d'Azur, l'agence de promotion économique du département : la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis va rentrer dans l'équipe, la "team". Par délibération du Conseil Communautaire du 13 février prochain, en effet, la CASA va valider son adhésion à l’association Team Côte d’Azur en tant que membre partenaire, aux côtés de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la CCI NCA. Un représentant de la CASA assistera donc à l’ensemble des instances de gouvernance de Team Côte d’Azur.

Team Côte d'Azur s'était trouvé menacée en fin d'année dernière quand le Département des Alpes-Maritimes, qui fut pendant longtemps seul aux commandes de l'agence (auparavant sous le nom de CAD pour Côte d'Azur Développement) avait dû se dégager sous l'effet de la loi NOTRe. En octobre 2016, ainsi, une nouvelle configuration avait été mise en place pour assurer la pérennité de l'agence de promotion. La Région prenait le relais du Département qui avec la loi NOTRe perdait la compétence économique. Une nouvelle gouvernance avait été alors adoptée avec l'entrée de la Région PACA. A hauteur de 500.000 € annuels, elle était chargée d'assurer 26% du financement à côté de la Métropole Nice Côte d'Azur (54%) et de la CCI (20%).

Dans cette nouvelle gouvernance, avec le poids pris par la Région et la Métropole que préside Christian Estrosi (80% du budget), se posait alors la question d'une "équitable" promotion de Sophia Antipolis et des autres grands bassins azuréens (Cannes et Grasse). Une réponse va être donnée en tout cas au niveau de la technopole. La CASA, qui était jusqu’à présent liée à l’association uniquement par une convention de coopération sur des actions ponctuelles et spécifiques de marketing territorial, va s'engager plus directement. Un engagement qui se place d'ailleurs dans la ligne d'une délibération prise le 26 septembre 2016 en faveur d’un renforcement de la politique de développement économique sur Sophia Antipolis avec notamment la création d'un Business Pôle 2 de 12.000 m2.