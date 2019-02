Sophia : la Croix Rouge Française de Nîmes choisit Whoog

Un nouveau contrat pour Whoog à Sophia Antipolis : la Croix Rouge Française de Nîmes choisit son application de gestion des remplacements de personnels. L'absentéisme et ses conséquences sur l'organisation des soins est une problématique majeure pour les établissements de santé. Ce qui explique que plus de 20% des établissements de santé utilisent Whoog, dont 30% des CHU et que la communauté de Whoogers comprenne aujourd'hui plus de 100 000 membres.

Désormais, les personnels de la Croix Rouge de Nimes peuvent s'inscrire volontairement sur l'application et indiquer leurs disponibilités ; les cadres/chefs de service peuvent publier des missions de remplacement selon les besoins identifiés. "Le Pôle Gérontologique nîmois de la Croix Rouge Française de Nîmes a des besoins en infirmières, aides-soignants et personnels de service. Nous invitons les personnes du département du Gard à s'inscrire sur l'application Whoog depuis leur téléphone portable ou leur ordinateur, avec le code CR30 pour pouvoir recevoir des alertes de mission et pouvoir y répondre en un clic", précise Marion Babois, Responsable Administrative du Pôle Gérontologique nîmois de la Croix Rouge Française.

"La Croix Rouge de Nîmes a très vite saisi cette opportunité de constituer des équipes pérennes de remplaçants volontaires qualifiés : je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux Whoogers !" a déclaré de son côté Guerric Faure, PDG co-fondateur de Whoog.