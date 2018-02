Sophia : la mutualisation de ressources entre entreprises

A l'occasion du lancement officiel de la plateforme collaborative Light2Share, l'équipe L2S part en tournée sur les territoires PACA/OCCITANIE. Est ainsi organisé à Sophia Antipolis, vendredi 23 février de 9 à 11 heures au Business Pôle, un petit-déjeuner sur "Les nouveaux usages de mutualisation de ressources entre entreprises" avec l'exemple de la plateforme collaborative Light2Share. Ce rendez-vous organisé avec le Pôle Optitec, et In Extenso Innovation Croissance. Interviendront sur le thème de la matinée Noémie Keller, Associée chez In Extenso Innovation Croissance et Oriane Mollet-Neal, Responsable plateforme chez Optitec.