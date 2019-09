Sophia : la "pépite" Travelaer passe sous pavillon américain

Spécialisée dans les solutions logicielles permettant d'améliorer l'expérience-client dans l'industrie du voyage, Travelaer, fondée en 2013 par Mike Slone et Mana Coste a été rachetée pour 12 millions de dollars par l'Américain Pros, coté au Nyse, l'un des pionniers du yield management.

C'est une belle "pépite" sophipolitaine qui passe sous pavillon américain. PROS, l'un des pionniers du yield management aux Etats-Unis, a en effet annoncé en fin de semaine dernière avoir racheté Travelaer. La transaction s'est faite sur un montant de l'ordre de 12 millions de dollars (près de 11 M€). Start-up fondée en 2013 dans la technopole par Mike Slone, Travelaer a développé des solutions logicielles pour l'industrie du voyage en mettant l'UX (User eXperience) au service de l'achat et de la gestion de voyages en ligne. (Photo : Mike Slone à droite au second plan -veste foncée et chemise bleue- en compagnie des représentants des investisseurs lors de la levée de fonds de 2017).

Améliorer l'expérience-client à chaque étape du voyage

Dans un secteur focalisé jusqu'alors sur les transactions elle a ainsi développé des solutions permettant d'améliorer l'expérience-client à chaque étape du voyage. Une expérience-client qui n'avait que peu bougé depuis 20 ans. Sur ce concept, elle avait grandi et avait réussi en avril 2017 une belle levée de fonds de 4,3M€.

Editeur américain de solutions d’intelligence artificielle d’optimisation des ventes, coté au Nyse PROS, son acquéreur, est un grand du secteur. Il a expliqué dans un communiqué avoir cherché par cette acquisition à enrichir son portefeuille de solutions technologiques à destination des compagnies aériennes pour optimiser l'expérience digitale de voyage. Les solutions de Travelaer permettent à l’utilisateur de gérer la totalité du voyage. Cela va de la réservation jusqu’à l’obtention de la carte d’embarquement en passant par toutes les informations utiles sur les correspondances ou la gestion des incidents (rapprochement passagers, bagages, annulation ou retard d’un vol).

"Cette acquisition améliore notre capacité à offrir aux compagnies aériennes des outils tarifaires flexibles et configurables afin qu’elles proposent la meilleure expérience client" a expliqué Andres Reiner, Pdg de PROS. "Aujourd'hui, c'est une étape vraiment importante pour notre entreprise et pour l'industrie du secteur aérien en général", a déclaré de son côté Mike Slone, CEO de Travelaer. "La combinaison des portefeuilles de nos deux organisations va transformer chaque aspect de l'expérience de voyage des utilisateurs et redéfinir la façon dont les gens achètent, réservent et paient leurs voyages dans cette industrie intensément compétitive."