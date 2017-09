Sophia : la place des femmes dans le monde du travail

"L’évolution des femmes au travail du moyen-âge à nos jours" : c'est le thème de la conférence de rentrée de l'association Femmes 3000 Côte d’Azur qui sera donnée par Valérie Sache Groues, mercredi 20 septembre à 18h30 à Skema Sophia. Des premières femmes compagnons au Moyen Age, jusqu’à la présence de femmes dans les conseils d’administration, des siècles ont passé. L'oratrice se charge de faire découvrir leurs histoires, celles des hussardes de la république, des ouvrières des manufactures des années 30, des pionnières du monde scientifique, sans oublier les "patronnes rouges" qui ont révolutionné le monde du travail bien avant l’acquisition des droits sociaux.

Juriste et diplômée de Sciences Politiques, Valérie Sache Groues a été Directrice des Ressources Humaines, mais aussi co-fondatrice ou associée dans plusieurs PME, cabinets de conseils ou startups. Elle est aujourd'hui directrice déléguée de la French Tech Côte d'Azur. Sur le plan social, elle est présidente du mouvement citoyen "la France a des Elles", mouvement qui se mobilise sur l’égalité Homme Femme dans le monde politique et le respect des droits fondamentaux des femmes. Valérie est également Vice-présidente de Démocratie 21 et une des animatrices du think tank "Les Féministes Universalistes Engagées".