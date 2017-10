Sophia : la relation client à l'heure des réseaux sociaux

"Prospection et Relation Client à l’heure des #RÉSEAUX SOCIAUX" : c'est le thème d'un atelier marketing organisé le 7 novembre de 9h à 10h30 à Sophia Antipolis dans les locaux de Pearl Partner, Centre d'affaires installé aux Aqueducs (535, route des Lucioles). Le trio de la prospection classique Salons + Mail + Téléphone, est-il encore d’actualité? Le Social Selling serait-il l’avenir ? Ce sont là quelques-unes des questions que traiteront Valérie Higuero et Laurent Matignon de MBD Open Marketing. A l’heure des #Réseaux Sociaux, elles livreront leurs recettes de la relation clients. Une approche qu'elles veulent pragmatique, accessible et illustrée d’exemples concrets pour conquérir de nouveaux clients, renforcer sa relation clients à partir des Réseaux Sociaux, et réussir la transformation des prises de contact digitales en rencontres IRL (In Real Life)

Inscription gratuite mais obligatoire : contact@pearlpartner.com. Attention, le nombre de places est limité aux 20 premiers inscrits