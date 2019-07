Sophia : la SCPI Pierval Santé rachète l'immobilier de Galderma

Nestlé Skin Health, la maison mère de Galderma a revendu à la SCPI Pierval Santé l'ensemble des bâtiments (19 450 m² sur un terrain de 81 000 m²) qui abritaient le centre de R&D de Galderma fermé en octobre 2018 et désormais occupé par les sociétés Syneos et Nuvisan (54% des surfaces) et par 3 start-up lancées par des ex salariés (21% des surfaces).

Un nouvel épisode dans l'histoire de Galderma à Sophia Antipolis : l’ancien centre de R&D de Nestlé Skin Health a été racheté par la SCPI Pierval Santé, gérée par Euryale Asset Management. La transaction, qui vient d'être annoncée, porte sur un campus de recherche pharmaceutique, situé au cœur de la technopole. Il est indiqué qu'elle s’inscrit dans la poursuite de la stratégie d’investissement de la SCPI exclusivement axée sur le secteur de la santé. L'investisseur souligne que ce campus, plus précisément situé à Biot, bénéficie du dynamisme du pôle de compétitivité Eurobiomed, spécialisé dans les filières de la santé, des biotechnologies et de l’intelligence artificielle pour laquelle la technopole est aujourd’hui pilote. Par ailleurs, l’actif constitue un pôle de R&D unique dédié à l’industrie pharmaceutique disposant d’une reconnaissance internationale. "Son excellente accessibilité profitera à terme du développement en cours de nouvelles infrastructures de la technopole de Sophia Antipolis (nouvelle ligne TGV, création d’un pôle de loisirs et de commerces "Open sky" …)" relève le communiqué annonçant la transaction. Une dernière remarque, celle sur Open sky, qui risque de faire grincer des dents dans la technopole. Il est ajouté que l’ensemble immobilier développant 19 450 m² sur un terrain de 81 000 m² répond parfaitement aux besoins des groupes pharmaceutiques internationaux. Il comprend 7 bâtiments livrés entre 2004 et 2008 à usage de laboratoires, de bureaux, d’espaces de services (salles de réunion, salle de sport, restaurant interentreprise, cafétéria) dans un cadre naturel préservé, au cœur du Bioparc. Galderma R&D (filiale de Nestlé Skin Health) ayant libéré les locaux en octobre 2018, le site est désormais principalement occupé par des sociétés pharmaceutiques américaines et allemandes Syneos et Nuvisan (54% des surfaces). Par ailleurs d’anciens salariés ont également créé 3 nouvelles sociétés (Bionéa Lab, Palm’Data et iQualit) occupant environ 21% des surfaces. Compte tenu de l’attractivité du site, les surfaces résiduelles sont en cours de commercialisation et représentent un potentiel de création de valeur pour les investisseurs. A noter que le groupe Sodexo, pour la partie restauration et le Facility Management a également pris part au projet. Cette transaction pour laquelle JLL était le conseil du Vendeur constitue une nouvelle preuve de l’appétit des investisseurs pour cette classe d’actifs. Pour rappel la SCPI Pierval Santé gère au 30 Juin 2019 un portefeuille d’actifs immobiliers d’environ 610 M€ (dont 252 M€ détenus en France, 219 M€ en Allemagne et 139 M€ en Irlande). Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.