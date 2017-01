Sophia : le Bus-tram fait son entrée aux Trois Moulins

Le projet de "Bus-tram" de bus à haut niveau de service avance. La voie dédiée est déjà empruntée par les lignes 1 et 9 jusqu'au giratoire des Trois Moulins. En février, elles pourront aller jusqu'à la rue de la Déchetterie, en passant par le nouveau pont qui enjambe la RD535 (photo ci-dessous). Mise en service de l'ensemble du dispositif à l'horizon mi-2019, début 2020.

Où en est le "Bus-tram", le grand projet de bus à haut niveau de service lancé par la CASA (Communauté d'Agglomération Nice Sophia Antipolis) pour la création d'une liaison rapide entre la gare multimodale d'Antibes et le cœur de la technopole ? Un point a pu être fait hier matin à l'occasion d'une visite d'ouverture de la voie du Bus-tram à hauteur du quartier des Trois Moulins, visite menée en présence de Jean Leonetti, Président de la CASA et de Thierry Occelli, Vice-président délégué à la Mobilité et aux Transports.

Après 21 mois de travaux sur le secteur des Trois Moulins, au nord de l’autoroute A8, plusieurs aménagements ont déjà été réalisés en parallèle pour fluidifier le trafic routier et réaliser les 1ers travaux d’aménagement du bus-tram. Il s'agit de :

3 bretelles de sorties d’autoroute ;

3 bassins de rétention ;

2 ouvrages d’art : 1 passage supérieur qui enjambe la RD535, qui sera emprunté par le bus tram et 1 passage inférieur (nouvelle bretelle Est)

La rentrée dans Sophia le matin et la sortie le soir, restent des points d'engorgement très sensibles pour la circulation. Bonjour les bouchons. Mais depuis la rentrée scolaire de septembre 2016, une amélioration des conditions de circulation sur le secteur des Trois Moulins a été constatée, en particulier à l’heure de pointe du matin grâce à la mise en service de la nouvelle bretelle de sortie Est pour rejoindre la route des Chappes. Elle concerne les automobilistes qui viennent de Nice par l'A8. Largement utilisée, elle permet de plonger directement vers le cœur de Sophia en évitant le giratoire des Trois Moulins, dont la circulation s’en trouve fluidifiée.

Depuis le 3 janvier 2017, les lignes 1 et 9 (10.000 passagers par jour sur ces deux lignes) empruntent déjà la voie du futur Bus-tram depuis le giratoire de Super Antibes jusqu’au giratoire des Trois Moulins. Des voies dédiées qui permettent aux bus de zapper quelques zones d'engorgement ce qui se traduit sur le terrain par plus de rapidité (jusqu’à 10 minutes gagnées en heure de pointe) et une meilleure régularité à toute heure de la journée (2 minutes "garanties" sur le linéaire de la voie dédiée). A noter que la voie réservée du Bus-Tram est également ouverte aux piétons et aux cyclistes jusqu’à la salle Azurarena. Ce cheminement piétonnier sécurisé d’une largeur d’1m50 et la piste cyclable de 3m de largeur s’étend sur 1 kilomètre.

Début février, nouveau pas, ces bus pourront circuler sur la voie du Bus-tram jusqu’à la rue de la Déchetterie, base de vie du chantier Bus-tram dans le quartier des Trois Moulins. En effet, après les dernières vérifications réglementaires, ils pourront emprunter le pont enjambant la RD535.

D'autres étapes sont déjà programmées. Ainsi les travaux du Bus-Tram se poursuivront dans la zone des Cistes-Alisiers, dans le Parc Naturel Départemental de la Brague et sur Biot-Saint Philippe entre mi-2017 et 2019. Quant à la mise à disposition de la plateforme sur l’itinéraire Super Antibes-Campus Sophi@Tech, elle est prévue pour mi-2019. C'est à cet horizon mi-2019, début 2020 que sera opérationnel l'ensemble du dispositif Bus-tram.