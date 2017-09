Sophia : le Business Pôle prend une nouvelle dimension

Devenu l'un des hauts-lieux d'animation de l'écosystème start-up et innovation de la technopole, le Business Pôle qui fêtera vendredi ses cinq ans, va pouvoir s'agrandir de près de 1.000 m2 avant la fin de l'année et bénéficiera des synergies d'un regroupement dans ses locaux d'autres acteurs de l'innovation (CARMA, French Tech Côte d'Azur) ainsi que de l'arrivée au Business Pôle 2 du SICTIAM, un syndicat intercommunal qui ouvre la porte du numérique aux collectivités locales.

Alors qu'il va fêter ses cinq ans vendredi, le Business Pôle de Sophia Antipolis se prépare à prendre une nouvelle dimension. Devenu depuis son ouverture l'un des principaux lieux d'animation de l'écosystème start-up et innovation de la technopole, il va gagner près de 1.000 m2 avant la fin de l'année. Il va également bénéficier de la récente installation du SICTIAM (Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées Alpes Méditerranée) dans le nouveau bâtiment jumeau baptisé Business Pôle 2, tandis que sont venus se regrouper dans ses locaux d'autres acteurs de l'écosystème comme le CARMA pour les matériaux, la French Tech Côte d'Azur pour les jeunes pousses du numérique ou encore la Plateforme d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis.

Un pari qui n'était pas gagné d'avance

Ce n'était pas gagné d'avance. Au départ, en 2012, des doutes s'était bien levés quant à la capacité du bâtiment de rassembler. Le lieu était jusqu'alors peu connu, pas forcément facile à trouver et apparaissait comme plutôt éloigné des lieux d'animation habituels. Mais depuis le Business Pôle a fait ses preuves. Dans cet espace de près de 4.000 m2 que les animateurs de la chaîne de l'innovation sophipolitaine appelaient de leurs vœux depuis des années, le lien s'est fait. A côté des deux incubateurs (Paca Est et ParisTech) et de la pépinière d'entreprise est venu s'installer un acteur de poids, la CCI Nice Côte d'Azur tandis que les Pôles de compétitivité, les associations et autres acteurs du secteur ont adopté le Business Pôle. Ils ont aussi retenu son espace événementiel baptisé NIDA (Network Innovation Development & Acceleration) pour leurs conférences et animations et ont contribué à créer un courant favorable à l'attractivité du lieu.

"La première vocation du Business Pôle, c'était d'accueillir les incubateurs et la pépinière," rappelle Jean-Marie Audoli, directeur du Business Pôle et depuis quelque mois "directeur de l'hébergement et de l'accompagnement des entreprises innovantes de la CASA" (titre qui inclut la responsabilité de Starteo, la pépinière de Chateauneuf). "Puis est venu s'ajouter le "soft landing" (une grande entreprise qui vient tester son implantation sur la technopole). C'est ce qui a permis l'installation de Magneti Marelli, puis de Bosch et aujourd'hui d'Oberthur. Une troisième fonction se précise et se renforce aujourd'hui : regrouper l'écosystème sophipolitain".

45 start-up et un solde positif de 350 emplois

Les résultats aujourd'hui sont là. En cinq ans le Business Pole a accueilli 45 start-up et a généré un solde positif de 350 emplois. C'est un lieu où la technopole peut recevoir les délégations étrangères, les ministres et qui fonctionne aussi comme un "guichet unique" pour les entreprises. Un rôle qu'ont joué à l'époque la Fondation Sophia Antipolis et le CICA. C'est ce succès qui a poussé la CASA à envisager à l'horizon 2020 un pôle beaucoup plus grand : un Business Pôle 2.0 construit à la jonction des Clausonnes (futur lieu de vie) et du Fugueiret (future Cité des savoirs), en connexion étroite via le bus tram avec la Côte 121, Sophia Tech et le coeur de ville d’Antibes.

Une extension opérationnelle avant la fin d'année

Mais d'ores et déjà, le Business Pôle va pouvoir gagner près de 1.000 m2 dans un bâtiment jumeau qui s'est ouvert l'an dernier à quelques mètres du premier et où s'est déjà installé Bosch (la société allemande qui disposait de trois plateaux de 300 m2 au deuxième étage vient de signer pour un quatrième plateau occupant ainsi l'étage complet). Dans ce bâtiment Business Pôle 2 ce sont trois plateaux de 300m2 du 1er étage qui ont été signés récemment par la CASA. Les travaux d'aménagement sont en cours pour une prise de possession avant la fin de l'année.

Quant au rez-de-chaussée de ce bâtiment flambant neuf (1.200 m2), il est occupé totalement depuis le 16 août par le SICTIAM qui a déménagé de ses anciens locaux du chemin Saint-Bernard à Vallauris. Ce syndicat intercommunal représente une porte d'entrée à la transformation numérique pour les collectivités locales et territoriales. Il a dans ses missions le système d'information de ses adhérents, la dématérialisation et les services numériques en général. Il est également en charge du déploiement du Réseau d'Initiative des Alpes-Maritimes. Pour Jean-Marie Audoli, sa présence sera aussi l'occasion d'établir des liaisons entre le monde start-up et celui des collectivités locales. Un atout supplémentaire pour le Business Pôle et les jeunes entreprises innovantes, existantes ou à venir, de la technopole.

Le Business Pôle fête son 5ème anniversaire le 22 septembre Tout un programme d'animation a été monté par la CASA pour fêter cet anniversaire le vendredi 22 septembre de 9 à 16 heures avec, tout au long de la journée un showroom des start-up du Business Pôle et une exposition "Sophia d'Hier" organisée en partenariat avec Inria et l'Amisa, exposition qui préfigurera ce qui se trouvera dans le "Show Room Sophia" du futur Business Pôle 2.0. 8h-9h : Accueil café/viennoiserie

9h-10h30 : Table Ronde "Entreprenariat étudiants" animée par Philippe Chéreau de SKEMA

10h30-12h : Accueil des personnalités politiques, économiques, consulaires, de l’enseignement supérieur et de la recherche, associatives : Évolution écosystème Business Pôle, Bilan d’activités sur les 5 années, Discours du Président de la CASA

12h-13h : Conférence / débat

13h-14h : Buffet

14h30-16h : Présentation du "Challenge Jeunes Pousses" by Telecom Valley

Le Business Pôle 2, le frère jumeau, dans lequel la CASA a signé les trois-quart du premier étage. On aperçoit au fond les façades blanches du Business Pôle 1