Sophia : le candidat François Fillon devant les chefs d'entreprise

Après avoir décliné mercredi ses propositions sur l'immigration à Nice Acropolis, François Fillon, le candidat de la droite à la présidentielle, est venu hier jeudi au Business Pôle de Sophia Antipolis à la rencontre des chefs d'entreprise du high tech et des start-up. L'occasion de préciser son programme pour faire grandir les jeunes pousses.

Si mercredi à Nice Acropolis, François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle d'avril, a déroulé ses propositions sur l'immigration, hier au Business Pôle de Sophia Antipolis, ce sont des éléments de son programme économique, notamment ceux qui touchent à l'innovation, qu'il est venu présenter aux chefs d'entreprises azuréens. Devant quelque soixante-dix acteurs de l'écosystème dont de nombreux représentants de start-up (un public sensible aux sirènes d'Emmanuel Macron) et d'une quinzaine de représentants de la presse nationale, il a mis en avant un objectif : faire grandir les start-up et leur permettre de devenir "mature".

Pour cela, a-t-il insisté, il faut que l'ensemble du système économique soit solide. Impossible avec 6 millions de chômeurs, une fiscalité des plus lourde, d'assurer un environnement favorable à la croissance. D'où la nécessité pour lui d'une réforme du droit du travail et d'un allègement de la fiscalité particulièrement sur l'investissement. Parmi les mesures qu'il préconise entre autres : la création d'un statut de prestataire indépendant avec la possibilité de passer avec une entreprise un contrat jusqu'à trois ans sans qu'il puisse être requalifié en contrat de travail.

Avant son intervention, Jean Leonetti, président de la CASA, et Laurent Londeix, président du Sophia Club Entreprise, ont dressé un panorama de la technopole et de ses atouts. A titre d'exemple, plusieurs start-up sophipolitaines se sont présentées (TRAXxs et ses chaussures connectées, Key Infuser et son petit robot-doigt, MEDIAN Technologies et son imagerie pour le traitement du cancer, Rifft et ses bracelets connectés) et un grand groupe (Accenture Lab) a montré que Sophia était déjà entré dans le futur et maitrisait les technologies les plus prometteuses. Quelques-unes de ces entreprises, François Fillon avait d'ailleurs pu récemment les rencontrer au CES de Las Vegas.

Au cours de cette seconde journée azuréenne, l'ancien premier Ministre s'est également rendu à Cannes où il a visité le Centre de protection urbaine ainsi que le siège de la vidéosurveillance et rencontré la police municipale. Un autre volet qui a ainsi été abordé : celui de la prévention des risques terroristes.