Sophia : le CNRS fête la science et son 80ème anniversaire!

La traditionnelle Fête de la Science du début d'octobre prend cette année une ampleur exceptionnelle pour le CNRS qui fête son 80ème anniversaire. L'occasion de célèbrer la science dans toute la France et bien sûr à Sophia Antipolis. Dans la technopole où le CNRS est très présent depuis le début, ce sont plus de 80 chercheurs azuréens qui sont mobilisés et qui iront à la rencontre du grand public et des scolaires à travers à travers deux événements majeurs : un "Forum des Sciences" au CIV (Centre International de Valbonne) et un Village des Sciences "80 ans du CNRS", sur son campus Azur de Sophia Antipolis (avenue Albert Einstein).

Le Forum des sciences "80 ans" du CNRS se tiendra du 7 au 11 octobre au Centre International de Valbonne. Les collégiens, lycéens et étudiants du CIV pourront y découvrir 4 expositions sur l’archéologie CIMO, les 80 ans du CNRS et sur les métiers de la science. Ils pourrons assister à pas moins de 40 conférences. Tous les jours vers midi aura lieu un "Science speed dating", une rencontre en face à face avec les chercheurs. Le mercredi sont prévus des "Zestes de thèse", avec des doctorants qui "pitchent", un jeu scientifique "jeu suis Migrant.e" et un événement #desELLESpourlaScience à destination des jeunes filles, qui leur permettra de rencontrer 10 marraines scientifiques.

Enfin soirée, 4 soirées exceptionnelles grand public sont programmées au cinéma l’Alma avec des projections de films commentés par des scientifiques et des observations du ciel avec l’association PSTJ.

Le Point d’orgue viendra les 12 et 13 octobre de 10h à 19h, avec le "Village des sciences" installé sur le campus Azur du CNRS. La science se déclinera sous toutes ses formes avec des conférences et des projections de films, des visites de laboratoire, sept expositions, des stands avec des ateliers découvertes, des observations du ciel, , des Escape Games, un Concours sur la créativité, un stand au féminin... Un événement gratuit avec possibilité de se restaurer sur place.