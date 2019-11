Sophia : le Deeptech Tour fait étape à l'Inria

Le Deeptech Tour fera étape à Sophia Antipolis. Il s'arrêtera au Campus SophiaTech le 26 novembre de 14 à 19 heures à l'invitation de Pascale Ribon, directrice Deeptech chez Bpifrance, Jean-Marc Gambaudo, président de l’Université Côte d’Azur et Bruno Sportisse, Pdg Inria. Le Deeptech Tour est une tournée de 20 campus universitaires français, là où l’innovation de rupture trouve sa source. Il part d'un constat : plus de dix ans après la révolution numérique, l’innovation connait une nouvelle impulsion liée à l’émergence des technologies de rupture, issues essentiellement des laboratoires.

Intelligence artificielle, biotechnologies, informatique quantique… Il paraît de plus en plus évident que la puissance industrielle de demain se situe du côté de l’innovation de rupture, et donc de la recherche académique. Le Deeptech Tour s’inscrit dans le cadre du Plan Deeptech mis en œuvre par Bpifrance depuis janvier 2019 et dont l’ambition est de doubler dans les cinq ans le nombre de start-up à forte densité technologique, issues des laboratoires français.

En ouvrant les portes des campus universitaires, chaque étape du Deeptech Tour vise à faire se rencontrer l’écosystème académique, les acteurs économiques locaux et l’écosystème d’innovation. L’objectif, en créant des ponts entre ces mondes, est d’inciter les chercheurs à valoriser leurs technologies mais aussi de susciter chez eux des vocations entrepreneuriales. L'étape sophipolitaine se fera notamment en présence de Justine Lipuma, co-fondatrice et présidente de Mycophyto.

Programme

14H00-Café d’accueil

14H30-15H40 : Du laboratoire à la conquête du monde-témoignages de chercheurs et d’entrepreneurs Deeptech

16H-17H : Ateliers thématiques :

Atelier 1 -Quel écosystème pour accompagner un projet deeptech, côté chercheur et côté entrepreneur ?

Atelier 2 -Être entrepreneur, c’est quoi concrètement ?

Atelier 3 -Quelles sont les étapes pour passer du laboratoire au marché ?

En parallèle des ateliers : des espaces rencontres avec les partenaires (SATT,universités, French Tech…)

17H-19H : Networking entre l’ensemble des participants