Sophia : le futur des espaces de travail

Les technologies changent, la façon de travailler aussi et bien sûr les espaces de travail ont suivi ces évolutions et doivent continuer à s'adapter. C'est particulièrement visible dans la technopole de Sophia Antipolis où s'élaborent ces technologies d'aujourd'hui et de demain. Cette évolution des espaces de travail fait aussi l'objet d'une table ronde. Organisée par WG France, CBRE et Courtin Real Estate, elle aura lieu jeudi 17 octobre de 17h30 à 19 heures dans les locaux de Régus à Nova Sophia (291, rue Albert Caquot, Valbonne).

Interviendront sur ce thème :

Alexandre Follot – DG Symisa (Syndicat mixte Sophia Antipolis) et DGA Aménagement et développement économique C.A.S.A

Alexandre Follot – DG Symisa (Syndicat mixte Sophia Antipolis) et DGA Aménagement et développement économique C.A.S.A

Christophe Courtin – Président Courtin Real Estate

Christophe Burckart – Directeur Général IWG France, leader Mondial des espaces de travail flexibles

Stanislas Leborgne : Directeur Régions - CBRE

Gratuit. Inscription