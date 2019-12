Sophia : le lancement de la BD "Modèles économiques de demain"

Après une campagne de préventes sur la plateforme Ulule qui a été un succès (l'objectif initial a pu être triplé à la clôture de l'opération le 30 novembre), la BD "Les Modèles économiques de demain-La transformation", de Christophe Sempels et de Michel Alzéal fêtera sa sortie. Le lancement se fera lundi 9 décembre à 18h30 au Village by CA de Sophia avec une soirée de rencontre entre les auteurs, les dirigeants engagés, les futurs lecteurs et partenaires au cœur du village de l'innovation entrepreneuriale.

Ancien professeur à SKEMA, Christophe Sempels est bien connu sur la Côte d'Azur pour son action et sa conceptualisation de l'efficience économique et des nouveaux business modèles issus de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Pour toucher un public plus large, il a cette fois choisi le vecteur de la bande dessinée. Avec le dessinateur Michel Alzéal, il a réalisé ce livre qui mêle histoires économiques et fiches pédagogiques pour parler d'une façon ludique de choses sérieuses : la découverte des modèles économiques de demain, ceux de l'ère digitale qui s'ouvre.

Au programme

- 18h30 : accueil

- 19h : Place au 9ème art!, avec Géraldine Galabrun, Directrice de la maison d'édition Graines d'Argens (Correns), Laurent Parez, spécialiste BD. Les auteurs Christophe Sempels et Michel Alzéal présenteront leur livre et dévoileront tous les secrets des coulisses de la BD. Témoignage de Georges Ferrando, dirigeant d'entreprise grassois qui a été l'un des pionniers azuréens de l'économie de la fonctionnalité.

- 19h45 : Dégustation de vin bio de Correns et apéritif local et de saison. Les fins gourmets ne seront pas en reste : la maison d'édition offre une diversité d'apéritifs festifs