Sophia : le master en Gestion de Patrimoine Financier de SKEMA relocalisé à Paris

Entre services en ligne accessibles à tous et accompagnement sur-mesure des "family office" par les banques privées et les conseillers libéraux, la gestion de patrimoine se développe tout particulièrement en Ile-de-France. Pour répondre à cette tendance et à la forte demande des établissements financiers franciliens pour la formation initiale et continue de leurs conseillers en gestion de patrimoine, SKEMA Business School a décidé de relocaliser son programme Mastère Spécialisé® Manager en Gestion de Patrimoine Financier de Sophia-Antipolis à son campus de Paris La Défense. La relocalisation sera effective dès la prochaine rentrée, en octobre 2018.

"Cette nécessité de former des étudiants et des professionnels s'appuie sur un programme de formation centré sur la relation client haut de gamme et doté d'une ouverture internationale, aujourd'hui indispensable", note à ce sujet Christophe Dispas, Directeur des programmes Postgraduate de SKEMA.

Lancé en 1992, ce programme Mastère Spécialisé® labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles est accessible à tous les candidats, soit en stage alterné (formation initiale), soit en contrat de professionnalisation (formation continue), un format destiné aux professionnels qui souhaitent se spécialiser ou se réorienter. L'organisation des enseignements laisse une large place aux travaux pratiques. Cet aspect en sera encore renforcé en 2018 par la décision d'ouvrir le programme en alternance, sur la base d'une semaine de cours par mois et le reste en entreprise.

Le référencement du diplôme au RNCP Niveau 1 confère à ses diplômés un haut niveau d'expertise en gestion de patrimoine pour exercer les responsabilités de conseillers en investissement financier. Il permet également de passer l'examen de la certification AMF 2010. En outre, grâce à la forte reconnaissance du programme par les dirigeants des réseaux bancaires qui participent chaque année au Conseil de Programme, les diplômés affichent un taux net d'emploi de 90%.

La gestion de patrimoine est-il rappelé, recouvre un très grand nombre d'expertises ouvrant sur une diversité de métiers, principalement : la gestion de portefeuille, l'ingénierie juridique et fiscale, les techniques de l'assurance vie, l'immobilier, la macro-économie, le droit de la famille, les régimes matrimoniaux et les successions, la fiscalité nationale, internationale, les personnes physiques et morales, les structures de droit étranger...