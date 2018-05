Sophia : le Pôle SCS présente sa cartographie des acteurs IA en PACA

L'intelligence artificielle est donnée comme l'un des nouveaux moteurs du développement économique aujourd'hui. Des technologies sur lesquelles la région PACA et Sophia Antipolis en particulier sont bien positionnées. Mais concrètement quelles sont les forces du territoire et les opportunités liées à l’IA ? Qui sont les experts académiques et industriels IA en PACA ? Dans quel domaine ? Quels sont les verrous clés pour le déploiement de l’IA ? Autant de questions qui sont au cœur de la prochaine plénière du Groupe de Travail IA/Big Data du pôle SCS, jeudi 17 mai, de 9h30 à 14 heures à Sophia Antipolis, dans les locaux du Data ScienceTech Institute (les Templiers, route des Colles).

Lors de cette plénière sera notamment présentée la nouvelle étude IA du pôle SCS avec une cartographie fine des acteurs IA en PACA, la chaîne de valeur complète pour savoir qui travaille avec qui et comment, le catalogue complet des laboratoires experts en IA… Plusieurs intervenants aborderont également les "Use case"s remarquables basés sur l’IA & BIG Data dans différents verticaux (industrie du voyage, maintenance industrielle, commerce, etc), ainsi que les opportunités business autour de l’IA. Seront associées à ce rendez-vous les nouvelles start-ups IA qui ont rejoint SCS en 2018, tandis qu'un expert académique de renommée internationale fera un point sur les verrous clés pour le déploiement de l’IA. Sur inscription.