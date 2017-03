Sophia : le prix du "Jeune entrepreneur 2017" à Whoog

La start-up sophipolitaine fondée en 2010 par Guerric Faure a remporté mardi le prix #1000Sup, catégorie Santé (prix du "Jeune entrepreneur 2017") organisé par La Tribune. A été saluée sa plateforme numérique de gestion des remplacements internes basée sur le volontariat du personnel, solution qui répond aux problèmes d'absentéisme et de recrutement du milieu hospitalier.

La start-up sophipolitaine Whoog distinguée : elle a remporté mardi soir le prix #1000Sup catégorie Santé (prix du "Jeune entrepreneur 2017") organisé par La Tribune / BNP Paribas / AG2R / EDF. Un prix qui lui a été remis lors d'une cérémonie au Grand Rex à Paris. Depuis quatre ans, et avec le soutien de ses partenaires, La Tribune récompense chaque année, sept start-ups lauréates en Green business, Médias & Culture, Santé, Industrie, Nouveaux Services, Numérique et Start. Chaque année, le nombre de candidats augmente. Pour cette cinquième édition du Prix et au fil des sélections à Paris, Toulouse, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Bordeaux, le jury a distingué 40 finalistes sur plus de 300 dossiers. Huit gagnants dans plusieurs catégories ont ainsi été primés hier soir.

Pallier les absences et aider au recrutement

Pourquoi Whoog, société du digital primée dans la catégorie santé ? Parce que, par le biais du numérique, la société fondée s'est attaquée à l'un des plus gros problèmes que rencontre le milieu hospitalier : "pallier les absences et aider les recrutements pour permettre aux établissements de santé de réduire les coûts démesurés de l’absentéisme et aux professionnels de se recentrer sur le médical offrant une meilleure qualité de soins" explique Guerric Faure, fondateur et Pdg.

"La solution d’aide au recrutement interne que nous apportons est inédite, car elle se passe d'intermédiaire et elle est basée sur le volontariat du personnel dans les établissements de santé." Les salariés s’inscrivent en quelques clics sur la plateforme créée spécialement pour l’établissement de santé en sélectionnant leurs compétences et les services dans lesquels ils souhaitent travailler. Pour faire face à une absence inopinée ou une surcharge de travail, l’établissement peut lancer une mission en renseignant ses besoins et les critères recherchés. Whoog se charge du reste.

Un surcoût des remplacements évalué entre 400 M€ et un milliard chaque année

Dans la catégorie "Santé", Whoog a ainsi su se démarquer et convaincre le jury notamment par :

sa réponse à des enjeux sociaux majeurs tels que les conditions de travail difficiles dans notre système de santé. En effet, selon une étude de l’HAS publiée en 2004 le surcoût des remplacements sur des évènements indésirables évitables est compris entre 400 millions d’euros et plus d’un milliard d’euros chaque année (temps perdu, dégradation de la qualité des soins et accidents médicaux). La solution Whoog s’impose donc comme une réponse à cette préoccupation majeure.

son innovation technologique brevetée qui permet aux établissements de santé publics et privés d’internaliser un système de recrutements rapide, simple et inédit en fonction des critères prédéfinis et selon les besoins de l’établissement concerné. De par sa technologie de pointe, Whoog a non seulement la capacité d’identifier de manière équitable "LE" candidat idéal mais aussi d’accompagner les RH, très concrètement, de l’offre d’emploi à la réalisation du contrat de travail. Et ce, toujours en quelques clics.

"Nous équipons 20 % des CHU de France", souligne Guerric Faure. Nous réalisons 5.000 missions mensuelles et visons 20.000 missions par mois d'ici à la fin de l'année. Notre application fait gagner du temps sur l'organisation, contribue à diminuer le burn-out des soignants et à réduire de 50 à 100 fois le coût des remplacements de dernière minute. Les absentéismes coûtent chers et le processus d’un remplacement peut être long et sans garantie de résultats satisfaisants. Whoog permet de gérer les pics d’activité et l’absentéisme non planifié dans de bonnes conditions laissant aux salariés plus de liberté dans leur planning."