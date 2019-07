Sophia : le recentrage stratégique de Median paie

Pour l'un des "champions" de la French Tech Côte d'Azur, le recentrage stratégique opéré l'an dernier peut déjà se lire dans les résultats du premier semestre 2019 : chiffre d'affaires en hausse de près de 20%, carnet de commandes à + 30%, consommation de cash fortement réduite. Quant à la R&D, qui joue sur l'IA et la science des données, elle devrait s'accélérer avec la libération d'une première tranche de prêt de 15 M€ de la Banque Européenne d'Investissement.

Les premiers résultats de la réorganisation et du recentrage stratégique réalisés en 2018 : c'est ce que Median Technologies, l'une des belles start-up de la French Tech Côte d'Azur, retient des résultats de son premier semestre 2019. La société, spécialisée dans les solutions et services d'imagerie innovants, met en avant trois points : augmentation de 19,6 % du chiffre d'affaires à 4,0 M€ contre 3,4 M€ en S1 2018; prise de commandes nette de 11 M€ et augmentation du carnet de commandes de 30 % à 30,7 M€ au 30 juin 2019 contre 23,7 M€ au 31 décembre 2018; enfin trésorerie et équivalents de trésorerie prévus à 7,9 M€ avec une consommation de cash fortement réduite.

Des résultats supérieurs aux prévisions

Il est noté que le chiffre d'affaires a été généré à 100 % par la Business Unit iCRO (imagin Contract Research Organisation). C'est elle qui a fait l'objet du recentrage l'an dernier et qui continue à se développer en Chine. L'activité iBiopsy® étant en phase d'investissement R&D pour de nouveaux produits et services, elle ne génére pas de revenus à ce stade. Mais avec l'arrivée du Dr. Nozha Boujemaa, Chief Science and Innovation Officer, au premier semestre 2019, Median a réorganisé la Business Unit et a notablement renforcé l'équipe scientifique dans les domaines de l'Intelligence Artificielle et de la science des données, afin de consolider son leadership en imagerie phénomique.

Les investissements dans ce programme d'innovation devraient s'accélérer avec, au second semestre 2019, la libération de la première tranche de 15 M€ du prêt de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), pour lequel les négociations sont maintenant en phase finale.

"Ces résultats sont largement supérieurs aux prévisions faites pour le premier semestre. L'activité iCRO est déjà à l'équilibre au niveau opérationnel alors que nous n'avions anticipé l'atteinte de cet objectif qu'en fin 2019. iBiopsy® bénéficie d'une équipe maîtrisant les technologies les plus avancées de l'IA et de la science des données, nous permettant d'avancer plus rapidement sur ce segment d'activité et d'augmenter nos différentiateurs technologiques. Nous nous attendons à la poursuite de cette dynamique positive au cours du second semestre 2019" a souligné Fredrik Brag, Directeur Général et co-fondateur de Median.