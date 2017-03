Sophia : le "story telling digital" de Wildmoka au service d'iSportconnect

Un joli coup pour la start-up sophipolitaine Wildmoka qui sera présente au MIPTV de Cannes la semaine prochaine. Devenue l'un des leaders sur le marché de l'édition vidéo avec sa Plateforme de Création de Contenu Digitaux, la société vient de nouer un partenariat avec le britannique iSportconnect, le plus grand réseau privé de dirigeants d'entreprises sportives. Un partenariat qui suit le récent déploiement de sa nouvelle plateforme de création de contenu dédiée au sport.

Moments Sports Studio propose aujourd'hui un workflow automatisé complet, permettant de créer et de publier automatiquement du contenu proche du live, ainsi que des actions fortes et des résumés. S'adaptant aux critères éditoriaux des clients, la technologie de Wildmoka détecte automatiquement en temps réel les meilleures actions d'un événement Live Sports pour en créer des vidéos courtes, les catégoriser et les publier immédiatement sur n'importe quelle plateforme. Moments Sports Studio permet donc aux détenteurs de droits d'atteindre leurs fans et d'interagir avec eux en quelques secondes, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils se trouvent.

C'est ce qui a séduit Sree Varma, le fondateur et Pdg d'iSportconnect. Spécialisé dans la mise en relation de directeurs, managers et leaders évoluant dans l'industrie du sport le réseau en ligne a pour but de leur faire partager les tendances et évolutions de l’industrie sportive et d'échanger sur les meilleures pratiques et expériences de chacun. "Depuis que les audiences sportives se sont tournées vers le web par le biais des réseaux sociaux, application mobile et live streaming, Wildmoka n'a cessé d'adapter son produit" relève Sree Varma, qui se déclare enthousiaste par les opportunités ouvertes. Co-fondateur de Wildmoka, Cristian Livadiotti a montré le même enthousiasme à l'idée de partager sa vision et son expertise du story telling digital adapté au sport avec les membres d'iSportconnect.