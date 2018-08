Sophia : le Toulonnais 2C Invest rentre dans le capital d'Insight SIP

Le fonds d'investissement industriel de type familial basé à Toulon a repris les participations des actionnaires historiques (Primaveris, Sophia Business Angel et Success Europe) de la société sophipolitaine spécialisée dans les composants électroniques miniatures de l'internet des objets (2,8 M€ de CA, 20 personnes). A travers ce rachat, 2C Invest rentre au capital de l’entreprise à hauteur de 18,6 %.

Un changement dans le capital d'Insight SiP à Sophia Antipolis. Le spécialiste des modules radiofréquence ultra-miniatures (2,8 M€ de chiffres d'affaires 2017 et 20 personnes) annonce le rachat des participations d’actionnaires historiques par le fonds d’investissement toulonnais 2C Invest. A travers ce rachat, 2C Invest rentre au capital de l’entreprise à hauteur de 18,6 %. Depuis sa création en 2005, la société est accompagnée par Sophia Business Angels, rejoint à partir de 2009 par PACA Investissement, Primaveris et Success Europe. Aujourd'hui, ce sont Primaveris, Sophia Business Angel et Success Europe qui ont souhaité transférer leurs participations et les ont cédées à 2C Invest et au management de l’entreprise. (Photo @DR)

Des composants électroniques miniatures et basse consommation au coeur de l'Internet des Objets

Fondée par trois seniors de la microélectronique, Chris Barratt, Michel Beghin et Marc Vodovar, l’entreprise sophipolitaine est présidée par Nick Wood, multi-entrepreneur de l’industrie HiTech. Elle est présente sur les marchés mondiaux en Europe, Amérique du Nord et Asie. Plus de 85% de son chiffre d’affaires est fait à l’export.

Dédiés aux communications sans fil et aux petits objets connectés IoT, les composants électroniques miniatures d’Insight SiP sont au cœur de centaines de produits très basse consommation de l’internet des objets. Les applications sont aussi diverses que des outils industriels connectés, des capteurs de tracking de pièces détachées, des dispositifs d’accès sécurisés, du matériel de laboratoire connecté, des dispositifs de capteurs biologiques, de température, de taux de glucose, de suivi des femmes enceintes, des dispositifs d’orthodontie, des dispositifs de capteurs environnementaux, des équipements militaires connectés, mais aussi des jouets, des vélos et des équipements de loisirs. A noter également qu’en 2017, la technologie Insight SiP a été utilisée par l’astronaute Thomas Pesquet lors de sa mission de six mois dans l’espace.

Depuis dix ans, l’entreprise enregistre une croissance annuelle moyenne de plus de 30% par an. Elle a vendu en propre plus d’un million de modules. Les produits qu’elle a développés pour comptes de tiers sont commercialisés chaque année à plusieurs dizaines de millions d’unités.

Directeur Général d’Insight SIP, Michel Beghin,a salué l'arrivée des équipes de 2C Invest qui "apporteront leur savoir-faire industriel et financier pour nous permettre de poursuivre notre croissance." Erwoan Naour, président de 2C Invest, s'est réjoui de son côté "d’accompagner les fondateurs et l’équipe de direction dans la réalisation de nos objectifs communs de développement et de croissance rentable dans un marché mondial de la connectivité sans fil / IOT en croissance rapide".