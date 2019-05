Sophia : le Village by CA, bâtiment "Totem" du Cluster IA

Le Cluster IA, lancé fin mars, a désormais son bâtiment Totem dans la technopole. Il s'agit du Village by CA avec qui un partenariat a été signé hier. A la clé, un rendez-vous mensuel autour des technologies de l'Intelligence Artificielle et quatre gros événements dans l'année.

Si le bâtiment Totem de la French Tech Côte d'Azur n'est plus à Sophia Antipolis et sera bientôt installé quartier Notre Dame à Nice, la technopole a désormais un autre bâtiment Totem : celui du Cluster IA. C'est le Village by CA Sophia. Hier soir, à l'issue du premier meetup du Cluster IA, le partenariat faisant du Village le bâtiment totem a été signé entre Jean-François Richardoz, "maire" du village et Félix-Eliott Kudelka, co-fondateur du cluster et par ailleurs CEO de Synchronext. (Photo DR : la signature du partenariat avec à gauche Félix-Eliott Kudelka et Jean-François Richardoz)

Quant à ce premier événement, il a réuni une centaine de participants dans l'auditorium du bâtiment autour d'un programme technique : celui de la start-up MyDataModels qui a montré comment la small data, avec un algorithme évolutif unique, peut améliorer son service ou produit. Un bon début donc pour le cycle d'événements mensuels du cluster qui a été lancé hier. Il s'agit, dans la même veine, de rendez-vous autour autour des techniques de l'Intelligence Artificielle, réunions qui seront animées soit par une start-up innovante, soit par un grand groupe ou bien les deux. De plus le Cluster IA a prévu d'organiser dans l'année quatre manifestations plus importantes. Toujours au Village by CA.

Une vue de la salle (Photo DR)