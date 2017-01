Sophia : le Village by CA Provence Côte d'Azur officiellement lancé

Cette fois c'est parti pour le Village by CA régional. Le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, en partenariat avec la CCI Nice Côte d'Azur, l'ouvrira en septembre 2017 à Sophia Antipolis dans les anciens locaux de SKEMA Executive. Il s'est présenté en quelques chiffres (1.600 m2, un événement par jour, 50 start-up et 20 partenaires) et vise le développement de startups dans les domaines de l’agriculture-agroalimentaire, du logement, de la santé, de l’énergie et du tourisme.

S'il a pris un peu de retard (son ouverture avait été un temps envisagée en fin d'année dernière) le Village by CA Provence Côte d’Azur (PCA), est désormais bien sur les rails. Il ouvrira ses portes en septembre 2017 en plein cœur de la Technopole de Sophia Antipolis sur un espace de 1 600 m², au 905 avenue Albert Einstein, l'ancien local de SKEMA Executive proche de la place Sophie Laffitte. C'est ce projet qui a été officiellement lancé hier, jeudi, au Centre d’Affaires du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur à Saint-Laurent-du-Var à travers la signature d'un partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur (CCI NCA).

La banque et la CCI s'associent ainsi dans le lancement d'un écosystème dédié à l’open innovation et à l’accélération des startups innovantes du territoire. (Sur la photo ci-dessus, Andrée SAMA, présidente du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur et Jean-Pierre Savarino, président de la CCI NCA signent le partenariat)

Ce lieu se présente d’abord comme un lieu d’hébergement de 50 startups. Il est organisé pour faciliter les échanges entre les "startups locataires", et également avec les partenaires, PME, ETI, Grands Groupes, Institutionnels, etc. afin qu’ensemble ils coopèrent, innovent et se développent. C’est également un lieu d’animation et d’évènements faisant la promotion de l’innovation et des entreprises locales, en lien avec la French Tech Côte d’Azur qui vient d'ouvrir son bâtiment Totem, pas très loin, sur la place Bermont.

Pourquoi ce partenariat ? Le CA PCA et la CCI NCA est-il expliqué ont identifié dans leurs domaines d’activité des synergies profitables aux entreprises innovantes qu’elles soutiennent. Tous deux ont décidé aussi d’allier leurs efforts pour lancer un Village by CA en vue de promouvoir l’innovation sur le territoire tout en s’appuyant réciproquement sur les outils dont ils disposent. Ils apporteront moyens matériels et financiers qui permettront de créer des passerelles entre startups et grands groupes au service du développement économique et du territoire et ainsi d’en renforcer son attractivité avec l’appui de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis et le Conseil Régional PACA. Une action qui vient s'inscrire dans le long terme pour la diffusion de la culture d’innovation.

Le Village by CA Provence Côte d’Azur vise le développement de startups dans les domaines de l’agriculture-agroalimentaire, du logement, de la santé, de l’énergie et du tourisme. Son ambition est de constituer une véritable communauté d'une cinquantaine de startups qui bénéficieront de cycles d’accélération et d’accompagnement d’une durée de 23 mois ainsi que de la proximité, de l’expérience et du réseau des partenaires du Village. Son but est de contribuer à faciliter et promouvoir la diffusion des innovations et accélérer leur adoption par les acteurs économiques. Pour Sophia, une "locomotive" supplémentaire pour les start-up et l'écosystème de l'innovation qui est attendue à la rentrée 2017.