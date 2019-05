Sophia : le Village by CA sélectionne trois nouvelles start-up

Milamanos, IOTT Innovations et Organic Gourmet : ce sont les trois nouvelles start-up qui intègrent le Village by CA Sophia. Elles ont été retenues en début de semaine par le comité de sélection (le 7ème depuis l'ouverture) après un appel à candidatures ouvert début février. Il avait été alors précisé qu'une attention particulière serait portée aux sociétés évoluant dans le secteur du tourisme. C'est tout particulièrement le cas pour Milanamos qui a pour ambition de créer la première plateforme de planification multimodale pour le secteur de l'aérien. Le projet est porté par Christophe Imbert, bien connu dans l'écosystème sophipolitain.

Organic Gourmet s'inscrit dans le secteur de la gastronomie bio. La société propose des coffrets gastronomiques et compte se distinguer en mettant le luxe à l'heure du bio. Le troisième, IOTT Innovations, s'intéresse au nouveau monde des objets connectés à travers un concept d'"Internet of Transportation Things". La société déjà implantée à Hong Kong, à Londres, en Suisse et en Italie ouvre ainsi une succursale en France avec son CEO.

Ces trois sociétés viendront rejoindre les 24 start-up déjà accueillies par le village et suivront comme elles un parcours d’accélération sur 23 mois axé sur le transfert de compétences en vente, management des ventes, stratégie, planification opérationnelle et finance d’entreprise. Après cette dernière sélection le Village by CA compte désormais 27 start-up. Il affiche donc pratiquement "complet" et doit attendre maintenant la "sortie" de plusieurs de ses pépites avant de relancer de nouveaux recrutements.