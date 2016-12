Sophia : le workshop de l'innovation de Recherche et Avenir

Un workshop sur le thème "Des innovateurs, des innovations" : c'est ce qu'organise Recherche et Avenir, association européenne pour l’Education et la Recherche en Sciences, le 26 janvier de 9 à 13 heures au Business Pôle de Sophia Antipolis (1047, route des Dolines - Allée Pierre Ziller). Sur ce thème général seront traitées les questions de management de l'innovation, de la culture de l'innovation, du transfert de la recherche par les laboratoires ou encore du financement de la recherche et de l'innovation.

Autant de questions qui feront l'objet de quatre ateliers débats animés par une dizaine d'intervenants : Hugues Dailliez, HDEN - Vence & Séverine Herlin, Vianeo - Sophia pour le 1er atelier; Jean-Christophe Aicard, Quarter -Nice & Frédérique Ferrié, Altedia –Nice pour le second atelier; Anne-Laure Rollet, CNRS / UPMC -Paris & Isabelle Précheur, L’Archet -Nice & Lucas Elena- EyeNostics/Iris Pharma -La Gaude & Denis Thibaudin, Cintoo3D -Sophia pour le troisième; Nicolas Ivaldy, Ventury Avocats -Sophia & Cécile Rousselot, Eurobiomed -Aix/Provence pour le dernier atelier.