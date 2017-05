Sophia : les agents du CNRS ont du talent!

On peut être scientifique et artiste! C'est ce qu'a cherché à montrer le CAES Côte d’Azur du CNRS, en organisant avec ART TISSE et la Mairie de Valbonne Sophia Antipolis une exposition du 25 mai au 5 juin à la salle St Esprit de Valbonne Village sur le thème "Les agents du CNRS ont du talent!". Le CAES (Comité d'Action et d'Entraide Sociales) joue le rôle de comité d'entreprise auprès des 30 000 agents du CNRS et de ses instituts. Tous les personnels actifs du CNRS en sont membres de droit; le sont également les retraités, les conjoints et leurs enfants.

Dans le cadre des 60 ans de cette association régie par la loi de 1901, de nombreux événements et festivités sont organisés durant l’année 2017 dans toutes les circonscriptions où le CNRS et le CAES sont présents sur le territoire français. C'est le cas pour la Côte d'Azur.

A Valbonne, plus de cent œuvres seront exposées, de la peinture à la sculpture, du dessin à la photographie. Le CAES valorisera ainsi le "savoir-faire et le talent" des 13 agents retenus pour présenter leurs réalisations "artistiques" ! Et il vous propose de les rencontrer tous les jours de 10h30 à 18h30 du 25 mai au 5 juin 2017 !