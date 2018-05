Sophia : les associations RH azuréennes croisent leur savoir

Croiser notre savoir, partager nos idées : sur ce thème, c'est une démarche qualifiée d'innovante et unique qui a été engagée à l'initiative du Groupe Côte d'Azur de l'ANDRH (Association Nationale des DRH) ! Pour la première fois sur la Côte d’Azur, les principales associations et groupes professionnels RH vont se retrouver pour une inter-associations ressources humaines afin d'échanger durablement sur l’actualité RH, riche, et sur les problématiques qui rythment leur vie professionnelle. Cette soirée inédite aura lieu lundi 28 mai à partir de 19 heures au Beach Comber Riviera Sophia Antipolis. Placée sous le signe du partage et de la convivialité dans un lieu exceptionnel, elle permettra le lancement d’ateliers inter-associations qui se dérouleront tout au long de l’année 2018. Au programme également une intervention drôle et impertinente de l’Atelier Forum Théâtre.

Sont ainsi de la partie, l'ANDRH Côte d'Azur, le Club RH Sophia Antipolis, le Club RH Hôtelier Cannes, le Club RH Monaco et le Club RH Hotelier Monaco.