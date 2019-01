Sophia : les clés pour assurer son "demi-tour" numérique

Plus que jamais l'année 2019 qui s'ouvre sera celle de la transformation digitale. Dans un monde technologique et économique qui s'est prodigieusement accéléré ces dernières années, c'est aujourd'hui pour les entreprises une question de survie. C'est aussi pour elles, les entreprises grandes et petites, start-ups, qui souhaitent comprendre comment concevoir, produire et/ou lancer une innovation sur Internet que l'incubateur Telecom ParisTech a organisé une conférence sur le thème "Le demi-tour numérique : les clés pour entreprendre dans le numérique".

Elle aura lieu lundi 21 janvier de 12 à 14 heures au Business Pôle de Sophia Antipolis et sera animée par Thomas Houy, maitre de conféfrences à Télécom Paristech et auteur du livre "Le demi-tour numérique" qui décline 10 conseils pour innover dans le digital. Sa thèse : avec le numérique, les entreprises doivent opérer leur révolution copernicienne en exécutant un retournement complet des processus sur lesquels elles s’appuient pour penser, concevoir, produire et livrer leurs innovations. Elles doivent innover à l'envers. Les bonnes pratiques du monde traditionnel doivent être souvent renversées dans le monde numérique.

Exemple avec le Business Plan, exercice auquel se sont soumis bon nombre de start-up. Pour Thomas Houy, dans un monde qui s'accélère, difficile de tracer une courbe d'évolution à 5 ans en changeant un ou deux paramètres. Aujourd'hui les business plans n'ont plus guère de valeur. Ce qui compte c'est de raisonner en termes de Business model. Avant, il fallait produire avant de vendre. Aujourd'hui, ce qui est important c'est l'expérience client et il est possible de s'assurer les ventes d'un produit avant de l'avoir physiquement créé. Autant de nouvelles règles à suivre pour innover avec le digital qu'il exposera à l'occasion de cette conférence.