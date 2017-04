Sophia : les doctorants du LEAT exposent leurs travaux

C'est un lieu d'échange convivial pour découvrir les sujets de thèses et l'état d'avancement des travaux de recherche des futurs chercheurs du LEAT de Sophia (Laboratoire d'Electronique, Antennes et Télécommunications) qui est proposé avec les 6èmes Journées des Doctorants. Elles auront lieu les 26 et 27 avril de 9 à 17 heures au Campus SophiaTech (Bâtiment Forum, salle 122). A cette occasion, 31 futurs chercheurs de 19 nationalités exposent leurs travaux. A noter que cette année, 7 étudiants du Centre de Mathématiques Appliquées de Mines ParisTech participeront également à l'événement.

La matinée du jeudi 27 sera consacrée aux présentations des CIFRE (conventions industrielles de formation par la recherche qui aident les entreprises pour le recrutement de jeunes chercheurs-doctorants). L’évènement est ouvert au public.