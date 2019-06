Sophia : les innovations en rupture au coeur de l'hackathon d'Orange

C'est un hackathon d'un genre nouveau qui démarre aujourd'hui à Sophia Antipolis. Organisé par l’entité Digital Factory (DSI, Direction du Système d’Information) d’Orange en partenariat avec Innovbox, SII, Telecom Valley et Inria sa différence tient dans le fait de se placer dans l'angle de "la rupture". L'objectif, ici, est de pousser les participants dans leurs réflexions bien au-delà de l’innovation classique, quelle que soit la discipline (technique, organisationnelle, économique…).

Cet hackathon innovant vient ainsi de s'engager aujourd'hui et jusqu'au 14 juin dans les locaux de SII à Nova Sophia, sur la partie Valbonne de la technopole (291 Rue Albert Caquot). Quatre équipes de 5 membres (des salariés Orange et essentiellement de la Digital Factory provenant des différents sites nationaux) sont mises en concurrence.

Tout au long du challenge, les participants pourront mobiliser des ressources internes : le "Skill center". Des collaborateurs se sont proposés pour accompagner les équipes dans l’élaboration de leur projet en leur apportant un soutien sur une expertise précise (Cloud, marketing, communication, facilitation, sécurité…). Ces ressources seront soit sur place, dans les locaux de SII, soit joignables à distance.

Hier, une journée de lancement notamment animée par Frédéric Bossard et Pascal Flamand, respectivement co-président et vice-président de l’association Telecom Valley, était organisée pour "inspirer" les participants à travers une présentation des aspects de "l’innovation en rupture".

À l’issue de ces 3 jours, vendredi 14 juin à partir de 14h, chaque équipe défendra son projet ou son prototype. Puis le jury délibérera et remettra aux équipes des récompenses pour le projet le plus en rupture, le plus prometteur, le plus ambitieux ou le plus "Whaou", et le plus écologique/éthique. Une remise des prix suivra à 15h30.

Le jury sera composé de :