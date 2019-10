Sophia : les neurosciences en levier du changement

Comment transformer la résistance en levier du changement grâce aux Neurosciences ? Qu’est-ce qu’est le Changement et comment être Acteur des transformations de vos projets professionnels dans notre monde en pleine mutation? Ce sont les questions qui se trouvent au cœur de la conférence "Esthétique & Design du Changement" qui aura lieu mardi 8 octobre de 18 à 20 heures au Village by CA à Sophia Antipolis. Gratuit. Avec un bonus à l'inscription : un autodiagnostic de votre profil pour savoir quel genre d’acteur du changement vous êtes !

Deux conférenciers seront à la manœuvre : Ghita Benkirane, fondatrice du cabinet Art&Management© à Sophia-Antipolis en 2008, cabinet spécialisé dans l’Accompagnement au Changement par les Neurosciences, la Créativité et le Design Thinking; Frank Dufour, professeur émérite à l’Université du Texas, spécialiste des sujets comme images et perception du temps, esthétique et théorie des interfaces numériques, écologie de la perception… Deux profils qui promettent de pouvoir sortir des sentiers battus.

Ce que la conférence vous promet de découvrir ? Ce qu’est le Changement dans l’organisation, pourquoi nous avons tous des mécanismes de défense qualifiés de "résistances au changement", pourquoi ces résistances sont normales et nécessaires pour réaliser le changement, sur quels concepts vous pouvez-vous appuyer pour déployer de façon pratique le changement dans votre contexte… Et bien d'autres choses comme, sur le plan de l'esthétique, les relations entre l’Art, nos Sens et le Changement.

Ajoutons que la conférence est interactive. Vous participerez et construirez son déroulement grâce à une application digitale. Aussi, n'oubliez pas vos téléphones portables !