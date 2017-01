Sophia : les "Radiosciences au service de l’humanité"

Les "Radiosciences au service de l’humanité": c'est le thème des journées scientifiques 2017 de l'URSI-France (Union Radio-Scientifique Internationale) qui se tiendront sur le Campus de SophiaTech, dans la technopole, du 1er au 3 février prochain. L'électromagnétisme, les télécommunications, l'électronique et la photonique constituent un pivot essentiel de notre société moderne. Le développement de ces activités profite à l’humanité dans un large éventail de problématiques, des situations extrêmes jusqu'à notre simple confort de notre vie quotidienne. Dans ce domaine qui évolue rapidement, ces journées s'intéresseront aux aspects fondamentaux et conceptuels ainsi qu'aux développements technologiques et aux applications qui en résultent.

Un large éventail de domaines est couvert, y compris les ondes et champs électromagnétiques, tant du point de vue de la métrologie et théorie, propagation, modélisation, etc. et des systèmes de communication ainsi que de leurs applications. Sera abordée également la propagation électromagnétique pour la surveillance de l'environnement (surface et du sous-sol), ionosphérique ou dans les plasmas et en radioastronomie. L'électromagnétisme en biologie et en médecine est également inclus dans les sujets de ces journées.

Placées sous l’égide de l’Académie des sciences, ces journées sont organisées conjointement par l’Institut Mines Télécom - Télécom ParisTech et l’Université Nice Sophia Antipolis. A cette occasion, le jeudi 2 février, à 17h, se tiendra l’Assemblée générale de l’URSI-France.