Sophia : les six thématiques du prochain Agile Tour

Le passage de l'Agile Tour, à Sophia Antipolis est toujours un grand moment pour la communauté azuréenne du numérique. Pour la rentrée, la 8ème édition de l'Agile Tour Sophia est programmée le vendredi 21 septembre, de 9 heures à 19h30 au campus SophiaTech (Bâtiment forum). A l'affiche de cette journée plusieurs temps forts à travers 22 conférences et ateliers qui ciblent six thématiques : management 3.0 ; Agile et retours d'expérience ; Scrum et Kanban ; Codage / Testing ; Agile à l'échelle ; Communication. Au programme également, un buffet networking avec animations le midi et un apéritif en clôture de journée.

