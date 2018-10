Sophia : les UK Business TECH Day au Village by CA

Le Village by CA Sophia accueille demain mardi 23 octobre, de 11 heures à 13h30, les UK Business TECH Day, un événement régional dédié au business avec l’écosystème numérique du Royaume-Uni. A l'occasion de ce rendez-vous organisé par DIT, Department for International Trade (Ambassade de Grande-Bretagne) des experts britanniques du secteur du numérique apporteront leurs conseils et répondront à vos questions. A l'heure du Brexit, il ne devrait d'ailleurs pas en manquer. Des rencontres business suivront dans l'après-midi. Plus d'information et inscription.