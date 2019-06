Sophia : à l'ETSI, un premier "Neighbours'Day" réussi

L'ETSI à Sophia Antipolis avait bien fait les choses pour ce premier "Neighbours'Day" des entreprises qu'il avait lancé fin mai. Quelques stands avaient été aménagés dans son hall pour permettre une discussion avec ses experts de la 5 G, de l'IoT, de la cybersécurité ou encore des normes de radio ou de son centre de testing. Une ouverture sur ses grands domaines d'expertise qu'ont nourri ses missions de standardisation et son travail avec ses partenaires internationaux. A l'extérieur, sur son parvis et dans son parc, des chaises et des tables avaient été installées, un petit orchestre assurait l'ambiance, des glaces artisanales, des boissons fraiches étaient à disposition et des animations comme une tombola gratuite étaient organisées. Le tout pour se retrouver en toute convivialité.

Environ 80 personnes, salariés et dirigeants du parc technologique ont participé à cette première "fête des voisins numériquex". Une initiative qui vise à être renouvelée les années suivantes dans d'autres grandes institutions ou entreprises de la technopole.