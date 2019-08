Sophia : l'inauguration du nouveau site du Lab d’IBM (ex-Ilog)

Racheté en 2009 par IBM, l'ex Ilog change d'adresse, mais reste implanté plus que fermement à Sophia Antipolis où l'aventure a commencé. Désormais connu sous le nom de Lab d'IBM, ou d'IBM Sophia, il a quitté son site historique des Taissounières et s'est installé récemment dans un des trois nouveaux bâtiments d'Arteparc, avenue Roumanille, côté Biot de la technopole. C'est ce nouveau site qui sera inauguré lundi 9 septembre à 16h15 par Nicolas Sekkaki, Président d’IBM France, en présence Renaud Muselier, Président du Conseil Régional Région Sud et des élus locaux.

Le Lab d'IBM regroupe aujourd'hui plus d'une centaines d'ingénieurs. Créée en 1987 par des chercheurs d'Inria, la start-up s'était imposée dans les systèmes d'aide à la décision et de gestion des règles métiers. Sous l'aile d'IBM elle a tout naturellement évolué dans le développement d'outils combinant règles métiers et intelligence artificielle. Elle a gardé des liens étroits avec Inria, les écoles d'ingénieurs sophipolitaines, l'écosystème numériques et en particulier l'association Telecom Valley. Le Lab d'IBM s'est aussi beaucoup intéressé à la montée en puissance de l'IA sur la technopole et fait partie du comité d'organisation de Sophi.a, la conférences sur l'Intelligence Artificielle organisée en novembre.