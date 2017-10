Sophia : l'Inra ouvre ses portes avec le Village des Agrosciences

Dans le cadre de la 26e édition de la Fête de la science, l’Institut National de la Recherche Agronomique (Inra) avec son laboratoire Institut Sophia Agrobiotech ouvre ses portes au public le dimanche 15 octobre, à Sophia Antipolis, de 10h à 16h30 (entrée gratuite, sur inscription par courriel à : inscriptionssophia@inra.fr). Sur le thème de "Santé des plantes, Environnement et Agronomie", dans un "Village des Agrosciences", il sera possible de découvrir les recherches menées à Sophia Antipolis en pathologie végétale, en lutte biologique et en agronomie, pour réduire l’utilisation de pesticides.

Toute la journée, stands, jeux, expériences et visites sont proposés sur le site pour présenter les travaux scientifiques. Le départ des visites des serres et des laboratoires s’organise à 11h30 et 15h30. Une conférence sur le thème "Vers une agriculture durable, intérêt des légumineuses pour l’agronomie", conférence qui avait été également donnée dimanche dernier sur le Village des Sciences et de l'Innovation au palais des congrès de Juan-les-Pins est également proposée à 10h30 et à 15h. Voir également le programme sur site web www.paca.inra.fr

L’Inra accueillera également les scolaires, les 12 et 13 octobre autour de six ateliers thématiques. L’inauguration du Village des Agrosciences est organisée le vendredi 13 octobre 2017, de 10h à 11h30 avec prises de parole à 10h15 et visite des ateliers scientifiques à 10h45.