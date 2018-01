Sophia : l'Intelligence Campus et le DEFI TECH se présentent

Autour de la présentation de l'Intelligence Campus et du DEFI TECH, c'est une journée d'information de portée nationale qui aura lieu le 2 février au Campus SophiaTech dans la technopole. Organisée en partenariat avec la Fédération Euro-Méditerranéenne des Industries de Défense (FEMID), le CEEI, le Cluster SAFE, l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale et le soutien de la Chambre de Commerce Nice Côte d’Azur, cette rencontre permettra de présenter le premier DEFI TECH. Il porte sur la détection automatisée de véhicules sur des images satellitaires.

Lancé en mars 2017 par le ministre de la Défense, l’Intelligence Campus vise à regrouper en un même lieu le premier écosystème européen civil et militaire en traitement de la donnée. Il travaille en liaison avec la DRM, le service de renseignement des armées, chargé de fournir aux chefs politiques et militaires du renseignement d’intérêt militaire nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités et les éclairer dans leurs décisions au titre de la veille stratégique.

Les principaux besoins des services en termes de technologie et de recherche concernent de nombreux domaines qui vont de la détection d’objet, aux drones, à la cryptologie, l'internet des objets, l'intelligence artificielle, les sciences cognitives… Bref un vaste domaine et autant d’opportunités de coopération, de partenariat et de potentielles soumissions à des AO spécialisés pour les entreprises de défense et les laboratoires spécialisés.

La journée d’information du 2 février se déroulera en deux temps :

Le matin, à partir de 9h30, présentation générale de l’Intelligence Campus, en présence des Autorités et des représentants de la DRM et de l’Intelligence Campus,

L’après-midi, à partir de 14h30, présentation des premiers programmes de recherche dans le domaine de l’imagerie

La pré-inscription, soumise à validation, est à effectuer sur le lien suivant : http://unice.fr/events/inscriptions/journeeintelligencecampus