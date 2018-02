Sophia : l'Intelligence Collective au menu du PMI Lunch

L'Intelligence Collective sera au menu du prochain PMI Lunch, vendredi 23 février de 12 à 14 heures au restaurant L'Atelier 67 à Sophia Antipolis, Route des Dolines. Pour ce 2ème PMI lunch de la saison qui s'adresse à ses adhérents, la branche Côte d’Azur du PMI France a choisi un thème qui suscite beaucoup d’intérêt. Il sera traité par Eric Baudet qui, à travers des ateliers participatifs, des partages d’expériences, sera chargé de donner les clés de l'intelligence collective. Un concept que l’on peut définir comme la capacité des équipes de haute performance à fonctionner de façon ‘alignée’, pour accéder à un potentiel de résolution de problèmes, de créativité et d’innovation, d’un niveau bien supérieur à celui qu’atteindrait le même groupe de collaborateurs fonctionnant simplement de façon collectée.

Membre actif au sein de l'association pour le déploiement de l’Intelligence Collective dans le monde - Vision 2021, Eric Baudet connait son sujet. Il travaille pour différents projets : PERICEO (Projet d’Études et de Recherches sur l'Intelligence collective dans les Entreprises et les Organisations), le Congrès de l'Intelligence Collective et l'Université d’Eté de l'Intelligence Collective. Il est aussi co-auteur du livre "Les groupes Mastermind : accélérateurs de réussite" destiné aux entrepreneurs, dirigeants, startup et chefs de projets qui désirent transformer leur business model et accélérer leur succès.