Sophia Live Music #2 : le festival de rentrée des Sophipolitains

Au chapitre de l'animation de la technopole, Sophia Club Entreprises avait inscrit de longue date sur juin les Jeux de Sophia. L'association y ajoute à la rentrée de septembre un Sophia Live Music dont la seconde édition aura lieu les jeudi et vendredi 14 et 15 septembre, de 18 heures à minuit dans la pinède du Mercure Sophia. Ce "festival pour les Sophipolitains, par les Sophipolitains", met en scène les musiciens amateurs des entreprises de la technopole sur des rythmes éclectiques, toutefois très marqués "Rock", Hip Hop, Soul, Jazz… Au programme des deux soirées, les groupes Phonograph, Monkey Men, Tchapakan, Reload Kill, The Moose, The Katts, OverSteam, Supremacy et Kahom qui mèneront la danse pour des "after work" hors du commun.

5,34€ la soirée en prévente en ligne (les 0,34€ sont les frais de résa; 8€ sur place). www.sophialivemusic.com