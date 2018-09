Sophia Live Music : le festival des Sophipolitains

"Festival pour les Sophipolitains, par les Sophipolitains", Sophia Live Music décline sa 3ème édition les 13 et 14 septembre à l'hôtel Mercure de Sophia Antipolis. Organisé par l'association Sophia Club Entreprises, il met en scène les talents et musiciens locaux amateurs, salariés et/ou étudiants de la technopole. Son ambition est de rassembler autour du thème fédérateur de la musique. Jazz, Blues, Pop, Rock, Soul, Funk, Musique brésilienne, Latino manouche, le festival propose de découvrir une multitude de courants musicaux au cours de ces deux soirées (de 18 à 23 heures) avec des groupes comme Fantastic Five, Vercors, 7 Sundays, Blue Sound System, Kill the Moose, Blacklisted…. Quand Sophia s'éclate!

