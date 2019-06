Sophia : Median à Chicago pour la conférence de l'ASCO (oncologie)

Median Technologies, The Imaging Phenomics Company®, a fait le déplacement de Sophia Antipolis à Chicago aux Etats-Unis pour participer à la conférence annuelle 2019 de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology), qui a débuté le 31 mai et se termine aujourd'hui mardi 4 juin. La société y a présenté son offre de solutions et services pour la gestion des images dans les essais cliniques iSee®, ainsi que les derniers développements de sa plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy®. L'équipe clinique de Median était également présente pour présenter les résultats de l'abstract "Imaging biomarker phenotyping system (iBiopsy) to accelerate hepatocellular carcinoma (HCC) drug development". L'abstract est consultable en ligne ici.

La conférence annuelle de l'ASCO est la plus importante conférence en oncologie au niveau mondial. Elle rassemble chaque année plus de 35.000 oncologues venant du monde entier ainsi que l'ensemble des représentants des communautés médicales, scientifiques et industrielles impliquées dans le domaine de l'oncologie.