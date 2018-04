Sophia : Median lance une nouvelle offre avec ImageBank™

Pionnier dans l'analyse de l'imagerie médicale, Median Technologies annonce aujourd'hui le lancement d'ImageBank™, une nouvelle offre qui permet de collecter et de stocker efficacement des images médicales dans le cadre d'études de phase I en oncologie. La société a également publié récemment ses résultats 2017 avec un CA de 7,69 M€ (+21%) et une prise de commandes de 14,69 M€ (+23%).

Median Technologies annonce aujourd'hui à Sophia Antipolis le lancement d'ImageBank™, une nouvelle offre qui permet de collecter et de stocker efficacement des images médicales dans le cadre d'études de phase I en oncologie. Cette solution permet de rendre les images disponibles pour des revues radiologiques en cours ou après les phases I, à la demande du sponsor. "Les centres impliqués dans les études de phase I sont souvent sollicités pour fournir les images en cours d'étude ou après leur clôture, afin d'évaluer l'évolution de la maladie chez les patients. Il peut être difficile d'accéder à ces images si une infrastructure permettant leur restitution n'a pas été mise en place dès le démarrage de l'étude", explique Nicholas Campbell, Chief Commercial Officer de Median Technologies.

La possibilité de "prendre plus rapidement des décisions de go/no go"

Nous avons conçu ImageBank pour répondre à ce besoin, de façon proactive et rentable. ImageBank aide les centres impliqués dans les phases I à anticiper cette demande de revue des images pouvant émaner des sponsors. L'analyse des images dans les études de phase I est un élément important, qui permet aux sponsors d'avoir une première idée de l'efficacité des médicaments et de prendre plus rapidement des décisions de go/no go", ajoute Nicholas Campbell.

En utilisant ImageBank, les centres peuvent transférer électroniquement les images médicales en temps réel vers des bases de données sécurisées où elles sont stockées et prêtes à être analysées à n'importe quel moment. Median peut fournir des lectures à la demande en s'appuyant sur son réseau expérimenté de radiologues et mettre en œuvre les critères d'imagerie appropriés au cadre de l'étude. ImageBank est disponible au niveau mondial.

Chiffre d'affaires et carnet de commandes en hausse en 2017

Créée en 2002, Median Technologies, the Imaging Phenomics Company® devenue leader dans son domaine, est l'une des "success stories" sophipolitaines. Ses résultats financiers 2017, publiés le 12 avril derniers ont de nouveau confirmé sa progression. En 2017, son chiffre d'affaires a augmenté de 21 %, à 7,69 millions d'euros et la prise de commandes a été de 14,69 millions d'euros nets, augmentant le carnet de commandes à 23 millions d'euros (+23 % par rapport à 2016). Ce carnet de commandes contribuera à soutenir la croissance future de la société tandis que la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 28,29 millions d'euros au 31 décembre 2017. Quant à l'effectif moyen de la société, il s'élevait à 109 personnes en 2017, contre 84 l'année précédente

La société qui a de grandes ambitions au niveau mondial et se développe beaucoup dans la fourniture de services d'imagerie pour les essais cliniques, continue néanmoins de perdre de l'argent. L'augmentation des effectifs se reflète dans les charges de personnel. Les charges externes ont en outre augmenté parallèlement à la croissance du chiffre d'affaires et aux frais liés au démarrage des nouveaux projets. Compte tenu de ces éléments, la société enregistre une perte opérationnelle de 17,08 millions d'euros et une perte nette de 17,20 millions d'euros.