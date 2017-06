Sophia : Median présente iBiopsy® à la conférence de l'ASCO (USA)

Median Technologies, the Imaging Phenomics Company™ de Sophia Antipolis, présentera sa plateforme iBiopsy® pour la première fois dans le cadre d'une conférence en oncologie. Ce sera pour la conférence annuelle 2017 de l'ASCO (American Association of Clinical Oncology), la plus importante conférence en oncologie au niveau mondial qui se tiendra du 2 au 6 Juin au McCormick Place à Chicago, Etats-Unis. Elle rassemble chaque année plus de 35 000 oncologues venant du monde entier ainsi que l'ensemble des représentants des communautés médicales, scientifiques et industrielles impliquées dans le domaine de l'oncologie.

La société sophipolitain présentera son offre de solutions et services pour la gestion des images dans les essais cliniques, basée sur ses deux plateformes d'imagerie, iBiopsy® et LMS (Lesion Management Solution). iBiopsy® (Imaging Biomarker Phenotyping System) est une plateforme innovante qui allie les biomarqueurs d'imagerie non-invasifs à l'imagerie phénomique. Cette combinaison unique de la science et de la technologie est déterminante dans le contexte de la médecine prédictive et de la médecine personnalisée car elle donne des indications à la fois pour le développement de nouvelles thérapies et pour la mise en place de stratégies de traitement individualisées, rappelle Median. En particulier, iBiopsy® permet de mesurer la maladie et d'évaluer la réponse au traitement sans recours aux biopsies, qui sont des procédures invasives et coûteuses.