Sophia : Median recrute une experte reconnue en imagerie médicale

Median Technologies vient de recruter une experte et une chercheuse reconnue en imagerie médicale. Nommée Directrice Médicale, le Dr. Yan Liu sera responsable des affaires médicales pour l’Europe et apportera son support aux activités liées aux segments des essais cliniques et au développement commercial de Median Technologies sur ce secteur. "Nous entrons aujourd’hui dans une nouvelle ère pour l’industrie pharmaceutique et l’industrie de la santé ; l’intelligence artificielle va y jouer un rôle central en imagerie médicale, non seulement dans la pratique médicale quotidienne, mais encore dans la découverte de biomarqueurs d’imagerie non invasifs. L’expérience de Yan dans ces domaines est extrêmement précieuse pour Median" a expliqué Fredrik Brag, Pdg de la société sophipolitaine..

Le Dr. Yan Liu bénéficie d'une expérience de plus de 15 ans en recherche clinique et académique dans ce domaine. Au cours des 6 dernières années, elle s’est spécialisée dans l’intégration de l’imagerie dans les essais cliniques multicentriques en oncologie et la validation des biomarqueurs d’imagerie. Précédemment, elle a été responsable du département de recherche translationnelle, de radiothérapie et d’imagerie de l’EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer).

Elle a fait ses études médicales au Shanghai Jiatong University College of Medicine, Chine où elle a également été diplômée d’un Master de Médecine en imagerie diagnostique. Elle a par ailleurs complété son parcours d’étude à l’Hôpital Erasme de l’Université Libre de Bruxelles, où elle a obtenu un PhD en sciences médicales (neuroradiologie). Le Dr. Liu a publié des chapitres de livres et plus de 25 publications dans des revues à comité de lecture de premier plan, telles que Lancet Oncology et Nature Reviews Clinical Oncology. Avant de rejoindre Median Technologies, elle a été membre du groupe de travail RECIST, le coordinateur scientifique de deux projets européens en imagerie, et présidente du groupe Imagerie de l’EORTC (2016-2017).