Sophia : Mercedes annonce son "advanced design center"

Mercedes Benz officialise son arrivée sur la technopole : le groupe allemand ouvre prochainement dans les anciens locaux de Micromania, un "Advanced Design Center". Il regroupera environ 50 designers toutes disciplines confondues : design extérieur et intérieur classique, le design numérique (digital) ou encore le design UI et le design UX dont l’importance ne cesse de croître à l’heure de la conduite autonome et de la communication homme-machine.

La rumeur circulait depuis début de septembre. Mais désormais c'est officiel : Mercedes a annoncé aujourd'hui l'ouverture à Sophia Antipolis d'un "Advanced Design Center" dans le courant de l'année prochaine, étoffant ainsi son réseau de design universel. Fort de compétences spécialisées, ce réseau flaire les tendances internationales et nourrit le design automobile de nouvelles idées venues de différents continents et de différentes cultures. "Environ 50 designers toutes disciplines confondues seront installés dans le bâtiment emblématique où était installé Micromania (2980 Route des Crêtes), bâtiment conçu par l'architecte azuréen Pierre Fauroux. Ils "contribueront à associer à la marque et aux produits Mercedes-Benz des formes reconnaissables au premier coup d’œil et résolument intemporelles", note le constructeur automobile allemand.

Pour Mercedes, la nouvelle maison des designers en France

Avec l’ouverture de ce nouveau centre sur la côte méditerranéenne française, Mercedes-Benz renoue avec l’un des berceaux de la marque, est-il aussi rappelé. C’est en effet en 1899 que l’homme d’affaires Emil Jellinek, alors domicilié à Nice, prend pour la première fois le départ d’une course automobile sur la Côte d’Azur sous le pseudonyme "Monsieur Mercédès", le prénom de sa fille Mercédès. Et c'est peu après, en 1902, que la société Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) dépose et procède à l’enregistrement de la marque "Mercedes".

L’Advanced Design Center près d’Antibes sera la nouvelle maison des designers en France. L’édifice de forme cylindrique qui s’étend sur 50 m de long de et 20 m de large est enchâssé au cœur d’une forêt de pins ; le béton et le verre sont les matériaux dominants de l’architecture épurée de ce bâtiment. "Grâce au vitrage intégral, tous les espaces sont baignés d’une douce lumière méditerranéenne – des conditions de travail idéales pour les designers", note Mercedes. Avec une surface de plus de 3 000 m2, le bâtiment offre suffisamment d’espace pour accueillir environ 50 designers. Toutes les disciplines fondamentales du design Mercedes-Benz y sont représentées : le design extérieur et intérieur classique, le design numérique (digital) ou encore le design UI et le design UX dont l’importance ne cesse de croître à l’heure de la conduite autonome et de la communication homme-machine.

De nouvelles méthodes de travail et de créativité mises en application

Le groupe note également que de nouvelles méthodes de travail et de créativité seront par ailleurs mises en application dans le centre de la Côte d’Azur. Des structures hiérarchiques et décisionnelles horizontales, des conditions de travail flexibles en matière d’espaces temporels et physiques et un degré élevé d’interdisciplinarité et de mise en réseau à l’échelle internationale devront permettre de répondre aux exigences d’un design global à l’heure du numérique. Il s’agira, en s’appuyant sur de nouveaux formats, de répondre à des questions complexes et d’atteindre des objectifs concrets dans un laps de temps court. "Cela permettra également au Design Center de jouer un rôle moteur dans la poursuite du développement de la philosophie stylistique Mercedes-Benz de la pureté sensuelle et d’initier de nouvelles tendances à partir d’idées conceptuelles inédites".

Cette annonce a été saluée par la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis qui travaille avec Team Côte d’Azur depuis le début de l’année à la mise en valeur de l’écosystème azuréen autour du véhicule connecté. Après la décision d’implantation de Renault sur le parc de Sophia-Antipolis, c'est un nouvel étendard de l'automobile mondiale qui est planté dans la technopole. Mais autant que du côté de Renault, qui travaille sur le véhicule autonome, c'est du côté de Toyota que se situe également le site de Mercedes. Toyota qui a installé son centre de design à Sophia en 2000 et qui depuis a produit quelques-unes de ses voitures les plus vendues...